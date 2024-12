Meio milhão para promover a FeLiCidade dos amigos

Na audição em que prometeu acabar com os compadrios, os lobbies e as cunhas no sector da cultura, e em que explicou as razões para ter exonerado a presidente do CCB Francisca Carneiro Fernandes, a ministra Dalila Rodrigues citou o exemplo do festival FeLiCidade, que custou 450 mil euros e pelo qual passaram 22 mil pessoas em dois dias. Recordou também os antigos Dias da Música, “que tinham muito público mas custavam 500 mil euros”, e disse que lhe metia “imensa aflição que se gaste em dois dias aquilo que corresponde à subvenção [anual] da Fundação Arpad-Szenes Vieira da Silva”.

