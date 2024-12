Falta de classe

No dia 11 de Dezembro, o actual Governo anunciou no seu Instagram o lançamento de um “concurso aberto aos cidadãos para a criação da imagem do novo "Passaporte Electrónico Português (PEP), com o tema Território Nacional". Anunciou o lançamento, ou seja, não terá ainda lançado o referido concurso. No momento em que escrevemos (sexta-feira, 13), embora os tenhamos procurado, desconhecemos pormenores quanto ao seu modelo de funcionamento, com excepção do âmbito, que consiste na “concepção do design do passaporte, da página biográfica e das páginas de visto centrais” e do valor do prémio a atribuir ao vencedor, no montante de 5000 euros.

