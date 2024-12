O Titanic europeu

Tiago Luz Pedro escreveu no PÚBLICO: " A economia francesa enfrenta desafios colossais. O défice público ultrapassa os 6% do PIB e a inflação corrói o poder de compra das famílias. A situação é tão grave que a própria manutenção dos serviços públicos depende agora de um orçamento de emergência."

Um país que não produz não é sustentável e a Europa é a imagem disso mesmo, com um défice comercial com a Ásia, e com a China em particular, gigantesco.

A orquestra franco-alemã com a maestrina Von der Leyen continua a tocar enquanto o Titanic europeu se afunda. Olaf Scholz convoca o sector siderúrgico para reunião em Berlim e não descarta o resgate da maior empresa de aço alemã ThyssenKrupp. Scholz considera esta indústria vital e de total interesse geoestratégico. Em 2016, alguém do outro lado do Atlântico pronunciou exactamente o mesmo, sendo apelidado pelos críticos de populista, nacionalista e proteccionista.

É impressionante a contínua e acelerada desindustrialização da Europa. A reposição das quotas de mercado abolidas em 2001 com o novo acordo mundial de comércio com a China seria uma solução, pois obrigaria as maiores multinacionais a dividirem parte da sua produção entre a Ásia e o Ocidente, competição mais justa sob as mesmas regras e traria uma maior redução do CO2 à escala global.

Fernando Ribeiro, São João da Madeira

Défice ou superavit?

O Banco de Portugal (ou seja, Mário Centeno) diz que Portugal vai a caminho de ter um défice em 2025. Eu também acho que sim. Aliás, eu já achava que ia ocorrer défice em 2024. Mas, sim, em 2025 e nos anos seguintes vão ocorrer défices se continuar a política de "dar tudo a todos ao mesmo tempo" (já foi feito um filme com este nome). A não ser que... o Governo da AD aplique, em determinado momento, a política adoptada pelo "Ronaldo das Finanças Públicas" (leia-se Centeno), que foi a receita dos mágicos Costini & Centini (João Miguel Tavares dixit!) que é basicamente: muitas cativações e muito, muito corte no investimento público, com os reflexos que estão à vista, como é o caso exemplar do não-investimento sério na ferrovia desde há muitos, muitos anos.

Centeno sabe bem do que fala, porque sabe bem o que fez. Tem é que procurar emprego quando acabar o mandato no Banco de Portugal. E julgo que não será no Palácio de Belém.

Fernando Vieira - Lisboa

Sugestão em nome dos idosos

Sou leitor diário deste jornal e, aos domingos, na qualidade de idoso, nunca deixo de ler a crónica da autoria da enfermeira Carmen Garcia, a técnica que mais pensa e propõe sugestões em termos de um sector que conhece bem, dada a sua experiência profissional. Refira-se que a senhora enfermeira prefere qualificar os idosos por “velhos”, considerando que não gosta do eufemismo de idosos.

Assim, a nossa sugestão de prenda de Natal para os idosos seria ser criada uma nova secretaria de Estado só dedicada aos “velhos”, sendo nomeada como responsável por esse novo departamento a enfermeira Carmen Garcia.

Mário dos Santos, Tomar

A Câmara de Loures e o PS

Na edição do passado dia 12 apresentou-se o candidato à FAUL Miguel Prata Roque, que entre outras coisas e uma vez que se prepara para ser o representante máximo do PS para as autarquias, sendo desejável que conhecesse o que se passa na área metropolitana de Lisboa, disse, referindo-se à Câmara de Loures, que "as políticas concretas da acção social do PS honram a história do PS".

Deste modo deu o seu aval aos desmandos que em Loures se vêm praticando contra os mais pobres – os que vivem em barracas – sendo que não podia desconhecer que na data em que fazia tais declarações 60 pessoas entre homens, mulheres e crianças, uma das quais com dois meses, foram obrigados a ir dormir para debaixo de um viaduto!

Acresce que este nem foi o único caso. Como todos estaremos lembrados, já em Março de 2023 a Câmara de Loures havia destruído oito barracas e simultaneamente todos os haveres de quem nelas residira.

Desta vez, e porque lhes fora instaurado processo-crime pelos factos de 2023, tiveram o "cuidado" de colocar editais nas portas, intimando os residentes a retirarem os seus bens, sob pena de serem destruídos, o que as vítimas fizeram por medo do camartelo.

Saíram "voluntariamente", mas a acção dos responsáveis camarários não deixa de ser ilegítima e altamente censurável, sendo certo que, segundo a câmara municipal, os terrenos onde estavam tais barracas nem eram camarários!

Perante os factos tão garbosamente defendidos pela autarca na conferência de imprensa que todos os portugueses viram, impõe-se dizer que "o Chega não faria melhor".

Maria das Dores Vicente Pereira, Lisboa