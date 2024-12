A (boa) vida dos corruptos

Estima-se que a corrupção custe aos contribuintes mais de 18 mil milhões de euros por ano, entre 8% a 9% de toda a riqueza que produzimos e o equivalente à soma da despesa do Estado com Saúde, Justiça e Ciência. No entanto, esta é apenas a face visível e quantificável de um problema estrutural que mina a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas, compromete o desenvolvimento e crescimento económico do país e arrasa a justiça social.

Ao longo dos anos, temos vindo a empurrar o elefante no meio da sala com políticas que servem para responder aos relatórios internacionais, mas não resolvem a situação. Portugal não tem uma estratégia clara de combate à corrupção, tem sim uma estratégia clara para formalmente ser um bom aluno no combate à corrupção.

A máquina não funciona bem. E não funciona bem porque estamos muito ocupados a criar e multiplicar organismos que se atropelam, em vez de centralizarmos numa entidade única, com poderes reforçados e competência para definir políticas efetivas e transversais aos vários setores

É urgente assumirmos o combate à corrupção como um compromisso multissectorial, alocando meios humanos e recursos tecnológicos que respondam à complexidade crescente dos crimes financeiros, tantas vezes com uma dimensão transnacional que exige partilha de informação e criação de sinergias entre países.

Deve ser dada prioridade à formação para que todos aqueles que travam este combate tenham os conhecimentos técnicos que lhes permitam atuar com mais rapidez e mais eficácia na deteção e repressão de crimes financeiros. A centralização de dados e o uso de novas tecnologias, como a inteligência artificial, podem otimizar a deteção de padrões de fraude e de esquemas de lavagem de dinheiro, bem como acelerar as investigações. Saibamos nós usar estas novas tecnologias a nosso favor, para acabar com falhas estruturais que tornam o sistema permissivo à fraude e à evasão fiscal, designadamente ao nível da fiscalização.

Precisamos de abandonar a ideia absurda de que o controlo meramente burocrático tem alguma utilidade. A título de exemplo podemos olhar para o Regime Central do Beneficiário Efetivo (RCBE). A aplicação deste regime apenas tem servido para atrapalhar a vida das empresas, sem que se vislumbre, até agora, qualquer utilidade prática no combate ao branqueamento de capitais.

O RCBE é um bom exemplo de como podemos transformar uma boa ideia – saber quem é o verdadeiro dono das empresas – e transformá-la num empecilho. Isto, porque tem tantas deficiências que, na prática, só tem servido para atrasar os negócios jurídicos e aumentar a burocracia das empresas.

Precisamos de abandonar este conceito formalista de combate ao branqueamento e corrupção e adotar políticas efetivas. Veja-se o que acontece no mercado imobiliário.

É um setor que, pelo volume de dinheiro que movimenta e pela complexidade das suas regras, é dos mais vulneráveis à corrupção e ao branqueamento de capitais.

No entanto, continua a ter lacunas que criam enormes desafios aos notários e demais stakeholders, pois, mesmo com uma legislação mais apertada que proíbe pagamentos em dinheiro acima dos 3000 euros e obriga a detalhar as transações, continua a ser demasiado fácil tornear a lei.

Por exemplo, nas escrituras tornou-se obrigatório indicar o meio de pagamento, mas depois não é verificado se cheque foi depositado ou se um plano de pagamento em prestações foi cumprido. Ora, tudo isto fragiliza o sistema de controlo – o cheque pode ter sido rasgado sem o preço ter sido pago, da mesma forma que nenhuma das prestações pode ter sido recebida.

Outro problema é a discrepância entre o Valor Patrimonial Tributário (VPT) e os valores reais de mercado dos imóveis. Basta pensarmos nos prédios rústicos cujo valor patrimonial tributário é tão baixo que facilita a subdeclaração de preços, com o propósito de lavar dinheiro ou cometer um crime fiscal.

Os notários estão obrigados a reportar operações suspeitas. A Ordem tem reforçado a formação ao longo dos anos e está agora a desenvolver uma ferramenta informática para apoiar o cumprimento das suas obrigações. No entanto, tudo isto parece ser um esforço inglório, face à natureza burocrática dos mecanismos implementados, à ausência de feedback das entidades a quem reportamos as operações suspeitas e à uma incompreensão quase generalizada no que se refere ao rigor com que tentamos aplicar a lei.

Não vamos acabar com a corrupção amanhã, mas podemos tentar hoje melhorar os nossos mecanismos de controlo e repressão da utilização de dinheiro injustificado, pois só assim conseguiremos impedir que os corruptos usufruam dos rendimentos gerados pelos seus crimes. Acabar com a boa vida dos corruptos é o primeiro passo para vencer este desafio!

