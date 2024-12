Poucas horas depois de dois petroleiros russos terem encalhado no estreito de Kerch, que separa a Rússia da Crimeia, provocando um derrame de crude no mar Negro, os 27 Estados-membros da União Europeia aprovaram o seu 15.º pacote de sanções contra a Rússia, cujo foco é precisamente a chamada “frota-fantasma” de navios que navegam sem localizadores nem seguros, para contornar o tecto máximo do preço dos produtos petrolíferos que foi imposto pelos parceiros do G7.

