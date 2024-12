Negociação para o futuro do mundo das energias renováveis atinge impasse em Luanda

Se em África está uma parte substancial dos minerais usados nas energias renováveis, nomeadamente o cobalto, tão imprescindível para as baterias de lítio, então o que se passou este domingo na capital angolana era mais um passo importante para o futuro do planeta. João Lourenço, o Presidente de Angola, deveria ter recebido os seus homólogos da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e do Ruanda, Paul Kagame, para uma nova cimeira tripartida com vista à pacificação do Leste da RD Congo. Só que no sábado as negociações ministeriais chegaram a um impasse e a cimeira foi adiada.

