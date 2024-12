Já morreram mais de 45 mil pessoas em Gaza desde Outubro de 2023

O ataque israelita na Faixa de Gaza já fez mais de 45 mil mortos desde o dia 7 de Outubro de 2023, adianta, nesta segunda-feira, o Ministério da Saúda de Gaza, que confirma também cerca de 107 mil feridos.

De acordo com as autoridades de saúde locais, só nas últimas 24 horas morreram 52 pessoas e 203 ficaram feridas. No norte de Gaza, que tem sido alvo de constantes ataques israelitas desde Outubro, há mais de 70 dias que as equipas de defesa civil não conseguem salvar ou retirar ninguém da zona, diz a Al-Jazeera.

Já nesta segunda-feira, o exército israelita confirmou o ataque contra a escola Ahmed Abdel Aziz em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, no qual morreram pelo menos 20 palestinianos, e voltou a acusar o Hamas de usar “escudos humanos".

Nas últimas 48 horas, morreram cinco jornalistas, vítimas do exército israelita, na Faixa de Gaza. O agravar do conflito já vitimou 196 jornalistas, o maior número alguma vez registado.