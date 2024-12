Geórgia. Presidente cessante diz à UE que “única saída pacífica da crise” são novas eleições

Salome Zurabishvili falou com António Costa, líder do Conselho Europeu, sobre a situação no país.

A Presidente cessante da Geórgia garantiu ao líder do Conselho Europeu, António Costa, que “a única saída pacífica da crise” no país é realizar novas eleições.

“Esta noite falei com Costa sobre os últimos acontecimentos na Geórgia. Salientei que a única saída pacífica para a crise é política: através de novas eleições! Costa garantiu-me que a UE continuará a apoiar o povo georgiano e o seu futuro europeu”, afirmou Salome Zurabishvili, na rede social X, no domingo.

Na sexta-feira, o político leal ao governo Mikhail Kavelashvili foi eleito Presidente da Geórgia, durante uma votação no Parlamento que foi boicotada pela oposição, indicou a Comissão Eleitoral Central da república caucasiana.

A oposição georgiana, que recebeu o apoio de Zurabishvili, confrontou o Governo de Irakli Kobajidze com manifestações de rua em protesto contra as eleições legislativas, alegando fraude.

A Presidente, no cargo desde 2018, anunciou que se vai manter no poder depois de ter declarado ilegítima a votação para o novo Presidente, que foi boicotada pela oposição, em protestos diários, em Tbilissi, desde que o Governo congelou as negociações de adesão à UE em 28 de Novembro.

As conversações ocorrem na véspera de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Bruxelas, que inclui a candidatura da Geórgia à adesão à UE e a cooperação no âmbito da Parceria Oriental. A invasão russa da Ucrânia e a situação no Médio Oriente, nomeadamente na Síria e no Líbano, também serão debatidas.

Único candidato, Kavelashvili tornou-se no sexto Presidente na história da Geórgia desde a independência da União Soviética em 1991.

As autoridades modificaram o mecanismo de eleição do Presidente, que pela primeira vez não resultou de sufrágio universal, mas de uma votação colegial de 150 deputados e 150 delegados municipais.

O Governo tinha todas as hipóteses de ganhar, uma vez que domina o parlamento nacional e as assembleias locais. Para ser eleito, Kavelashvili precisava de 200 votos.