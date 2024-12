EUA: três mortos em tiroteio em escola no Wisconsin

Um tiroteio numa escola em Madison, no estado norte-americano do Wisconsin, provocou a morte de três pessoas nesta segunda-feira, 16 de Dezembro. Segundo as autoridades locais, o atirador é uma das vítimas mortais.

Várias pessoas ficaram feridas, não sendo claro se serão alunos ou funcionários e professores da Abundant Life Christian School, uma instituição privada cristã onde estudam cerca de 400 crianças e jovens do ensino primário, básico e secundário.

Inicialmente, o chefe da polícia da cidade de Madison, Shon Barnes, avançou em conferência de imprensa que teriam sido registadas cinco vítimas mortais, mas a informação foi entretanto corrigida. Em comunicado, a polícia esclarece que morreram três pessoas, incluindo o suspeito, que seria aluno da mesma escola e terá sido encontrado sem vida no local.

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas e foram transferidas para hospitais próximos. "Foram registados vários feridos", adiantou a polícia de Madison, através das redes sociais. "Esta é uma investigação que permanece activa."

Não existem, para já, mais detalhes sobre a identidade do suspeito ou quais as suas motivações.