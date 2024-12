Porto prepara a entrada em 2025 ao som de Rui Veloso (e não só)

A dias de terminar 2024, a cidade do Porto anunciou os planos para a noite da passagem de ano, prevendo-se festejos em dois palcos distintos na cidade. O tradicional espectáculo de fogo-de-artifício será lançado a partir da Câmara Municipal do Porto, acompanhado por uma vertente multimédia e musical, conforme dá nota a autarquia, em comunicado de imprensa.

No palco habitual, localizado na Avenida dos Aliados, a partir das 22h00 as atenções viram-se para o jovem artista, Nuno Ribeiro. O concerto começa com temas como “Longe” ou “Maria Joana” (realizado em colaboração com Mariza e os Calema). Após as 00h00 o palco é de Rui Veloso, artista que conta já com quase 45 anos de carreira, contando com a participação especial do grupo Canto Nono.

No outro palco preparado também para receber o Ano Novo, localizado no Palácio de Cristal, Julinho KSD, a partir das 22h00, promete “aquecer ainda mais uma noite de festa”, misturando letras em crioulo, português e inglês. Já depois das boas-vindas a 2025, sobe a palco Branko, um dos elementos fundadores dos extintos Buraka Som Sistema. Para fechar a noite, a responsabilidade fica entregue a DJ’s em ambos os palcos: nos Aliados será Carolina Torres e no Palácio estará Sónia Trópicos.

Às 00h00 as atenções viram-se para o momento mais esperado – o fogo-de-artifício, lançado da Câmara Municipal. O espectáculo será acompanhado por elementos musicais e multimédia, através do projecto “Circle of Light”, que marcará também presença no Palácio de Cristal. O primeiro dia de 2025 traz com ele o tradicional Concerto de Ano Novo, com a Banda Sinfónica Portuguesa, a partir das 16h00, na Avenida dos Aliados. A autarquia revela que “em breve serão anunciados os condicionamentos de trânsito” que as festividades irão provocar.

