Greve condiciona circulação do metro do Porto

A operação da Metro do Porto vai ser afectada em todas as linhas com supressões de viagens e alterações horárias devido a greve convocada pelos maquinistas

A greve convocada pelo Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) vai fazer-se sentir na circulação do metro do Porto a partir do próximo dia 17 de Dezembro e terá impactos até domingo, dia 22. A operação da transportadora vai estar condicionada, com supressões de viagens e consequentes alterações em todas as linhas, avança a Metro em comunicado enviado às redacções.

“Em termos mais concretos, fica comprometido o serviço especial programado para o fim-de-semana que antecede o Natal”, informa a empresa. A linha Amarela (D) terá, nos dias úteis, no troço Hospital São João – Santo Ovídeo uma frequência de seis em seis minutos, aumentando aos fins-de-semana para 10 em 10 minutos. Já no troço Senhora da Hora – Estádio do Dragão são asseguradas viagens de quatro em quatro minutos, nos dias úteis. No fim-de-semana aumenta para uma frequência de seis em seis minutos. Apesar das condicionantes, a Metro do Porto continuará a operar na rede habitual, mas com novos horários a consultar.

De recordar que o mesmo sindicato já havia convocado uma greve no passado dia seis de Dezembro, que abrangeu todas as empresas do sector, como CP, IP, Fertagus, Metro Sul do Tejo, ViaPorto (Metro), Captrain e Medway (mercadorias), convocada “em defesa da segurança ferroviária, da dignidade e honra dos maquinistas e da justa valorização do seu trabalho”, referiam em comunicado.

