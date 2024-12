Creche e berçário que funcionam das 6h30 às 0h30 já abriram em Braga

Um berçário e uma creche que funcionam das 6h30 às 0h30, sete dias por semana, abriram esta segunda-feira em Gualtar, Braga, para dar resposta aos pais que trabalham em período nocturno, em especial aos funcionários do hospital da cidade, anunciou o município. Em comunicado, o município refere que a creche disponibiliza 92 vagas para crianças entre os zero e os três anos, além de um serviço de babysitting para necessidades pontuais.

"Esta nova valência representa um investimento global superior a 2,3 milhões de euros, com um financiamento de 812 mil euros proveniente do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", acrescenta. O terreno para a instalação da creche foi cedido pelo Município.

Para o presidente da Câmara de Braga, este projecto vem suprir uma lacuna existente na comunidade, ao criar uma solução "inovadora", que "atende às necessidades muito específicas dos profissionais do hospital, que muitas vezes exercem as suas funções em horários fora do padrão das creches tradicionais".

"Não sendo uma creche consignada aos profissionais do hospital, pelo perfil de serviço que disponibiliza acaba por ser particularmente interessante para os mesmos. Este modelo, do ponto de vista da forma como é gerida a relação com as famílias, é algo que deve ser replicado e que pode ser muito útil também noutros contextos", referiu Ricardo Rio. A valência é da responsabilidade do Centro Social do Vale do Homem.