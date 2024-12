Reis de Espanha desejam Feliz Natal sem se esquecerem das vítimas da DANA

As boas festas da Casa Real espanhola chegaram, nesta segunda-feira, sob a forma de um tradicional postal, com uma fotografia do rei Felipe VI, da rainha Letizia e das suas duas filhas, Leonor e Sofia.

A mensagem lembra os dez anos da proclamação de Felipe como rei de Espanha e não esquece a tragédia que se abateu sobre o país neste Outono, recorrendo aos versos de Francisco Brines (Prémio Cervantes 2020): “Y busco un rostro que refleje luz, / alguien que como yo, teniendo muerte sólo, / tenga también, como tuviera yo, venciéndola, la vida.” (E procuro um rosto que reflicta a luz, / alguém que, como eu, tendo apenas a morte, / tenha também, como eu, vencendo-a, a vida”).

A DANA, cujas chuvas torrenciais arrasaram cidades no Leste e Sul de Espanha, terá afectado mais de 800 mil pessoas, com mais de 230 vítimas mortais. Na altura, a visita dos monarcas a Paiporta, uma das mais afectadas pelas cheias, originou a revolta popular, com os reis de Espanha, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e o presidente da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, a serem vaiados e atingidos com lama e objectos.

A família real espanhola não deixa, porém, de deixar uma nota optimista, ao manifestar “confiança no ano novo de 2025”.

A fotografia, embora apenas agora tornada pública, foi captada no Palácio Real, a 19 de Junho, dia que marcou o início das actividades comemorativas do décimo aniversário da proclamação de Felipe VI.