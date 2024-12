Pastel de Belém volta a ser eleito o melhor do mundo. Pastel de nata vem logo a seguir

O Pastel de Belém volta a ser eleito a melhor receita de pastelaria do mundo nos prémios do TasteAtlas, ex aequo com o sérvio Pazarske mantije, ambos com 4,69 pontos, mantendo-se o Pastel de Nata em segundo, com 4,64.

O TasteAtlas, uma das plataformas de gastronomia mais influentes do mundo, permite aos seus utilizadores pontuar, comentar e sugerir comidas de todo o globo – e, chegados ao final do ano, as classificações dão um top dos tops. Das 100 melhores comidas nos “prémios 24/25”, cinco por categoria, faz-se uma viagem à mesa do mundo e, na pastelaria, o luso pastel de massa folhada e recheio de nata ainda continua rei, mantendo-se nos dois primeiros lugares, tal como em 2023, em versão Belém ou na receita que se generalizou um pouco por todo o país (e mundo).

Lembra o site que “apenas os pastéis de nata produzidos na Fábrica Pastéis de Belém” podem ter essa designação, “enquanto todos os outros” são “designados por pastel de nata”. E de entre todos os outros, a lista “Onde comer” contempla a Manteigaria, a Fábrica da Nata, a pastelaria Aloma, a Confeitaria Nacional, entre outras, incluindo moradas nos Estados Unidos (Fat Rice, Chicago) ou no Brasil (Confeitaria Colombo e Alfaia Restaurante, ambas no Rio de Janeiro).

“Dos 15.478 alimentos catalogados, com base em 477.287 classificações válidas, estes alimentos alcançaram as classificações médias mais elevadas nas respectivas categorias”, anuncia o TasteAtlas no ranking dividido por 20 categorias, onde não faltam outras iguarias portuguesas, como as alheiras de Vinhas e de Mirandela, em primeiro e segundo lugar na categoria dedicada a Salsichas, ou o queijo Serra da Estrela (5.º, Queijos), o presunto do Alentejo (4., Produtos de carne), Amêijoas à Bulhão Pato (5.º nos Pratos de marisco, e 18.º nas 100 Melhores Pratos do Mundo), e o pão de ló de Ovar (5.º, Bolos).

Já a gastronomia portuguesa foi eleita quinta na lista das 100 Melhores Cozinhas do Mundo; e o Alentejo ficou em 9.º lugar nas 100 Melhores Regiões do Mundo; enquanto no ranking dos 100 melhores pratos, encontramos ainda a Carne de porco à Alentejana (39.º lugar), e o Bolo do caco (86.º), entre outros.