Lagos vai ter novo resort na Meia Praia: Sonae Sierra e PGIM investem 60 milhões

A Sonae Sierra e a PGIM Real Estate vão investir mais de 60 milhões de euros num novo "resort" de luxo situado na Meia Praia, em Lagos, no distrito de Faro, com inauguração prevista para 2027, foi anunciado esta segunda-feira.

Este é o segundo "investimento estratégico" da "joint venture" entre a Sierra, braço imobiliário do grupo Sonae [proprietário do PÚBLICO] e a gestora internacional de imobiliário PGIM Real Estate, após a aquisição, em Abril, do Cénica Porto Hotel, unidade de cinco estrelas situada no centro do Porto, lê-se em comunicado.

O novo projecto, "localizado na primeira linha da praia no Algarve", será composto por um total de 158 unidades, entre hotel e apartamentos, e contará "com uma das principais marcas de luxo internacional".

Com um investimento de mais de 60 milhões de euros, o arranque da construção está previsto para o início do primeiro trimestre de 2025 e a inauguração estimada para 2027.

O "resort" de luxo em Lagos vai oferecer "vistas panorâmicas para o mar" e terá uma área bruta de construção de aproximadamente 17.000 metros quadrados, incluindo "piscinas interiores e exteriores, spa de última geração, restaurantes sofisticados e áreas de lazer", segundo os promotores.

"O design, integrado com a paisagem natural, celebra a essência única do Algarve, criando uma experiência exclusiva para diferentes perfis de hóspedes -- casais, famílias e viajantes individuais", refere o comunicado.

Este investimento conta com o suporte da Iberian Hospitality Solutions (IHSP), empresa de gestão de activos e gestão hoteleira sediada em Lisboa.

A "joint venture" entre Sierra e PGIM Real Estate visa "adquirir, desenvolver e gerir activos hoteleiros diferenciados" com um valor acrescentado bruto a rondar os 200 milhões de euros, focando-se na aquisição de hotéis "de dimensão relevante em destinos consolidados, implementando estratégias que maximizem a criação de valor".

Citado no comunicado, Luís Mota Duarte, director executivo de Gestão de Investimentos na Sierra, afirmou que o projecto previsto para Lagos destaca o compromisso da empresa "em diversificar o portefólio com activos de elevado potencial", reforçando a sua presença em "sectores estratégicos", como a hotelaria.

"A escolha do Algarve, juntamente com o perfil deste projecto, reflecte a nossa ambição de contribuir para o desenvolvimento de um turismo de excelência em Portugal", acrescentou.