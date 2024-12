Só para os fãs: a 97.ª rodada

Um Domingo de frio na rua e o som de uma lareira a crepitar, que emana o calor que sentimos na cara — consegue imaginar? Foi o que a Super Bock preparou este ano para a sua Collector’s Edition, numa edição limitadíssima (e numerada) só para os verdadeiros apreciadores de cerveja.

Com um estágio de mais de dois anos em barricas de vinho da Madeira, esta cerveja ao estilo Brown Ale encanta logo à primeira impressão: um aroma licoroso e aconchegante, com notas claras de caramelo e frutos secos a juntarem-se aos apontamentos de base vínica provenientes do seu estágio em barricas. Um quentinho no estômago, diriam alguns. Um saborzinho a Natal, diriam outros tantos. Uma excelente prenda para os fãs, dizemos nós.

Isto porque de especial esta cerveja tem tudo, a começar pela exclusividade. São apenas 100 garrafas numeradas que a Super Bock vai disponibilizar para os verdadeiros apaixonados, aqueles que sabem apreciar o sabor sofisticado de uma cerveja pensada e trabalhada durante meses.

São 97 anos de Super Bock. É esse o marco histórico celebrado pela Collector’s Edition e que, em 2024, tem um traço claramente distintivo: um sabor intenso, com elementos doces e frutados (que podem fazer lembrar a ameixa ou as passas) que se equilibram com a acidez da madeira.

Como assinala o director de marketing do Super Bock Group, Bruno Albuquerque, esta edição é uma “homenagem ao legado da Super Bock e uma celebração aos 97 anos de partilha entre a marca e os apreciadores de cerveja”. O resultado final é, além de uma “experiência de degustação única”, uma prova do “compromisso da marca com a excelência”.

A iniciativa Collector’s Edition arrancou em 2021, com a marca a lançar anualmente, no seu aniversário, uma edição que é muito mais do que um produto. Pense antes numa experiência carregada de simbolismo. Um brinde ao saber-fazer dos mestres cervejeiros e à história. Seja da Super Bock ou mesmo à(s) nossa(s) história(s). Afinal, trata-se de uma marca que atravessou gerações e hoje ocupa um lugar especial no imaginário colectivo.

Em 1927, quando a Companhia União Fabril Portuense registou a marca Super Bock, poucos conseguiriam imaginar o impacto desse lançamento no dia-a-dia dos portugueses. Entre nascimento de filhos (ou sobrinhos, primos), casamentos, promoções no trabalho, concertos ao vivo, os mais importantes jogos de futebol ou, simplesmente, numa sexta-feira normal depois de uma semana intensa de trabalho. Desde a sua criação, a Super Bock disse “presente!” em quase todos estes momentos e muito mais.

É tudo isso que esta nova Collector's Edition representa: ter para nós (ou oferecer) um pedaço de memória e um legado de tudo aquilo que a marca representa. Seja consumida no momento, partilhando-a entre amigos (e o Natal mesmo aí à porta!), como para ser guardada para colecção, numa homenagem à tradição e inovação, só temos uma certeza: quando decidir abri-la vai ser um evento por si só.