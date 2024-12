Só um quarto das 59 mil casas para resolver crise serão novas

Está fechada e validada a lista de projectos candidatados ao 1.º Direito que terão direito a financiamento. São mais de 59 mil casas que vão contar com fundos europeus, totalmente a fundo perdido, ou provenientes do Orçamento do Estado, casos em que uma parte das despesas terá de ser suportada pela entidade candidata. O número final de casas a serem financiadas representa mais do dobro da meta inicial, mas, ao contrário do que foi sendo prometido por sucessivos governos, ora em campanhas eleitorais, ora na apresentação das estratégias destinadas a dar resposta à crise habitacional, este programa terá um contributo reduzido para fazer aumentar o parque habitacional público.

