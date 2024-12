Preço da electricidade no mercado regulado sobe 2,1% em Janeiro

Proposta tarifária que a ERSE tinha feito a 15 de Outubro será seguida a partir do início do próximo mês. Alterações fiscais levam a uma redução do valor a pagar nos consumos considerados típicos.

A factura de electricidade para os clientes que estão no mercado regulado vai aumentar, em média, 2,1% a partir de 1 de Janeiro, indicou esta segunda-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

"No mercado regulado de Portugal continental, as tarifas transitórias de venda a clientes finais em Baixa Tensão Normal (BTN) apresentam, em média, uma variação de 2,1% tanto em termos anuais, quanto em termos mensais", avançou, em comunicado, o regulador dos serviços energéticos.

Em comunicado emitido já no final do dia, e disponível no site oficial da entidade, a ERSE adianta que o “efeito no total da factura de electricidade para as tipologias mais representativas de clientes residenciais” em Portugal irá traduzir-se “num aumento entre 0,64 [64 cêntimos] e 1,60 euros na factura mensal, sem contabilizar as taxas e impostos”.

Mas, no final e por causa das alterações previstas no Orçamento do Estado, haverá uma descida real. “Com taxas e impostos”, explica ainda a ERSE, “a factura mensal apresentará reduções entre 0,85 e 0,91 euros [85 e 90 cêntimos] no início do próximo ano, devido à alteração legislativa que aumenta o valor do consumo de energia sujeito à taxa reduzida de IVA”, de 6%.

Em 15 de Outubro, a ERSE tinha apresentado a sua proposta de aumento do preço da electricidade para as famílias do mercado regulado de 2,1%. A proposta foi sujeita a um parecer do Conselho Tarifário.

“Estão sujeitos a estas variações os cerca de 870 mil clientes [em Portugal Continental] que permaneciam, no final de Setembro de 2024, no mercado regulado”, contabiliza a entidade reguladora.