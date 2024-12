Multibanco ou ATM: conheça as diferenças e semelhanças

Caixa Multibanco

Foi a primeira solução criada em Portugal para levantar dinheiro fora dos balcões dos bancos. As funcionalidades da rede criada pela SIBS, a sociedade interbancária detida pelos maiores bancos a operar no mercado nacional, foram crescendo ao longo dos anos, permitindo, actualmente, a realização de cerca de 60 operações, em que se incluem, por exemplo, as transferências de dinheiro, o pagamento de serviços, ou de contribuições e impostos ao Estado.

Estas operações são gratuitas (Decreto-Lei n.º 3/2010, de 5 de Janeiro), salvo se os levantamentos forem feitos com cartão de crédito, que pagam uma comissão. Este tipo de serviços está maioritariamente instalado em agências bancárias, o que torna o seu funcionamento mais barato. Tal como nas ATM, as operações são processadas pela SIBS, tendo um custo associado.

ATM

Automated teller machine é a designação que passou a ser utilizada pela generalidade das caixas automáticas existentes em Portugal, onde se inclui as dos próprios bancos, destinadas aos clientes domésticos, e que têm habitualmente menos custos operacionais no fornecimento e processamento de numerário, mas podem implicar custos com comunicação e rendas, entre outros.

Já o modelo “remoto”, colocado em locais como centros comerciais, gasolineiras, ou instituições públicas, devido a despesas com manutenção, rendas e comunicação, tem máquinas com um perfil de custos superior. Há ainda um terceiro modelo, “independente”, destinado essencialmente a clientes estrangeiros, instalado em locais de grande afluxo de turistas.

ATM Express

É uma outra marca criada pela SIBS, inicialmente focada nos clientes estrangeiros, que utilizam cartões de crédito internacionais, um segmento onde já tinha entrado uma empresa estrangeira, a Euronet. Nos ATM Express é possível efectuar levantamentos com ou sem apresentação do câmbio da operação, bem como consultas de saldo e movimentos. Para cartões nacionais, são permitidas mais algumas operações, como as de pagamento de serviços/compras ao Estado e o carregamento de telemóveis, mas não prevê todas as funcionalidades da rede Multibanco, nomeadamente a das transferências.

O crescimento desta rede, que em Portugal andará próximo das mil unidades, tem sido feito através da instalação em lojas comerciais, viradas para a rua, pagando a SIBS uma renda ao comerciante. Actualmente, a empresa está a instalar estes equipamentos em zonas de menor fluxo de pessoas, sendo as autarquias e juntas de freguesia a suportar os custos de instalação e de funcionamento.

Foto Nuno Ferreira Santos

ATM Euronet

Pertence à primeira rede estrangeira (Euronet Worldwide) a abrir ATM em zonas de forte afluência de turistas e a instalá-las nas fachadas de estabelecimentos comerciais, pagando uma renda aos seus proprietários. Particularmente destinadas a cidadãos estrangeiros, permitem aos detentores de vários cartões internacionais levantamentos de numerário, com ou sem apresentação do câmbio da operação. Aceita igualmente cartões nacionais.

A estreia desta rede ficou marcada por problemas associados a cartões com a dupla funcionalidade de cartão de débito e de crédito, em que, por definição, assumia a última vertente, implicando custos consideráveis A estratégia da empresa está a alargar-se, com o programa ATM na Comunidade, dirigida a municípios e comunidades rurais.

ATM Cashzone

Pertencem igualmente a uma empresa internacional (NCR Atleos), que alargou a sua oferta ao mercado nacional, seguindo os trilhos da Euronet. Também está especialmente direccionada a cidadãos estrangeiros e para levantamentos com câmbio associado, estando as máquinas instaladas em estabelecimentos comerciais, aos quais é paga uma renda.