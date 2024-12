A crise na indústria automóvel europeia é uma ameaça para a economia nacional

Convidámos para este episódio do P24 José Couto, presidente da AFIA - Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel.

Está a indústria automóvel europeia em crise? A pergunta que entrou nas agendas da imprensa internacional, começou a alastrar no final de 2023 e, um ano depois, a resposta parece evidente: sim, está em crise. Há fábricas a fechar na Alemanha e na Bélgica, há planos de cortes severos de custos nas grandes construtoras e há demissões gestores até há bem pouco tempo considerados como estrelas no universo empresarial. Foi o caso do CEO da Stelantis, o português Carlos Tavares.

A crise que se foi agravando com a pandemia abrandou em 2023, mas este ano voltou à ordem do dia. O mercado europeu está em queda e o músculo exportador de marcas como a Volkswagen ou a BMW está a claudicar na área industrial do futuro, a dos carros eléctricos. Entre as principais 15 marcas mundiais deste sector, só uma é europeia, o que expõe uma realidade preocupante: a Europa deixou-se ultrapassar pelos americanos e, em especial, pelos chineses.

O plano inclinado desta indústria transformadora que emprega 13,8 milhões de europeus está a arrastar um dos mais importantes sectores exportadores de Portugal: o automóvel. No país emprega seis mil pessoas, e no ano passado exportou 14,3 mil milhões de euros, o que corresponde a 15,6% do total das vendas de bens transaccionáveis ao exterior.

Depois de anos de crescimento e consolidação, a indústria regista uma queda de 3,2% até Outubro face a 2023. O que basta para que se liguem os sinais de alarme: o prolongamento da crise europeia vai ter um preço elevado na economia portuguesa.

O que fazer perante a ameaça? A indústria nacional está preparada para novos desafios? Como pode aproveitar os incentivos que começam a discutidos para recolocar o sector automóvel europeu na posição de liderança que ocupou até agora?

Para falarmos sobre o estado do sector, as suas ameaças e oportunidades, convidámos para este episódio José Couto, presidente do Conselho de Administração da empresa Microplásticos, uma fábrica de componentes, e presidente da AFIA - Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.