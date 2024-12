Treinador do Estrela denuncia empurrões no túnel no final do jogo contra o FC Porto

Logo após o apito final do árbitro Miguel Moreira, jogadores e equipa técnica do Estrela da Amadora saíram disparados do relvado do Estádio do Dragão para o túnel de acesso aos balneários. O êxodo deixou todos os espectadores surpreendidos, mas a razão seria conhecida mais tarde. No interior das garagens do estádio portista, a azáfama era evidente, com aparato policial junto à zona em que as equipas se reúnem. O treinador do Estrela, José Faria, denunciou depois em conferência de imprensa que houve empurrões a elementos da equipa derrotada. Não nomeou, contudo, os alegados prevaricadores.

“Não me compete falar sobre isso. Limito-me a fazer o meu trabalho. Fui expulso e nos últimos minutos vi o jogo de uma sala anexa. Quando nada o fazia prever, porque o FC Porto é uma grande instituição e um clube de gente séria e humilde que sabe ganhar e perder, fui surpreendido por uma confusão tremenda no túnel. Houve uma série de empurrões e muita gente envolvida”, adiantou o técnico.

De acordo com informações recolhidas pelo PÚBLICO, a confusão começou quando elementos do Estrela da Amadora se aproximaram da equipa de arbitragem para protestar pelas duas expulsões sofridas durante o jogo. Registaram-se então empurrões e troca de provocações.

Na sala de imprensa, após o incidente, quatro agentes acompanharam José Faria. O técnico disse que não foi ele a pedir a escolta policial, mas que esta tinha sido imposta pelas autoridades. Deixou claro que esteve presente no túnel elementos associados ao FC Porto sem autorização para tal, voltando a não nomeá-los. Garante, contudo, que a confusão foi presenciada pelos árbitros do jogo.

"As entidades competentes estão aí para avaliar, há câmaras, som, imagens. Não posso dizer que não aconteceu nada. Houve confusão, com o árbitro da partida presente, alguns delegados e pessoas que não estiveram no jogo também estavam. A organização não é do Estrela. As entidades responsáveis, polícia estão aí para justificar, explicar", finalizou o técnico.

O jogo foi tenso e durante os 90 minutos trocaram-se provocações entre bancos do FC Porto e Estrela da Amadora. José Faria seria expulso por protestos, algo que intensificou a troca de provocações. Do jogo dentro das quatro linhas, os portistas saíram vencedores e triunfaram por 2-0, aproveitando o "deslize" do Benfica. Estão neste momento a dois pontos do líder Sporting e com mais dois pontos do que as "águias", com menos um jogo disputado.