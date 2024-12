Euro 2025: selecção feminina vai defrontar Espanha, Itália e Bélgica

Espanha, Itália e Bélgica. São estes os adversários da selecção feminina de futebol que vai disputar o Euro 2025 no próximo Verão.

Do sorteio desta segunda-feira, na Suíça, a selecção nacional já sabia que iria sair um grupo com equipas fortes, em virtude de estar no pote 4 – o que agrupava as equipas teoricamente mais frágeis e, portanto, emparelhadas com países com bom ranking, dos potes 1 e 2.

A sorte ditou que Portugal vai defrontar a Espanha, campeã do mundo e primeira do ranking mundial. Do pote 2 chegou a Itália, que também era a equipa com melhor ranking nessa poule, ainda que longe de ser um adversário intransponível. Do pote 3 vem a Bélgica, a pior equipa das possíveis nesse lote.

O calendário português para esta prova definiu que haverá primeiro jogo com a Espanha, a 3 de Julho, em Berna. Depois haverá duelo com as italianas, dia 7, em Genebra. Por fim, um Portugal-Bélgica no dia 11, em Sion.

Esta será a terceira presença de Portugal num Europeu feminino. Nas anteriores caiu sempre na fase de grupos: primeiro em 2017, nos Países Baixos, e depois em 2022, em Inglaterra.

A prova será jogada de 2 a 27 de Julho de 2025 em oito cidades suíças: Basileia – que recebe a abertura e a final –, Berna, Genebra, St. Gallen, Lucerna, Thun e Sion.

Grupo A

Suíça

Noruega

Islândia

Finlândia

Grupo B

Espanha

Portugal

Bélgica

Itália

Grupo C

Alemanha

Polónia

Dinamarca

Suécia

Grupo D

França

Inglaterra

País de Gales

Países Baixos

Seleccionador não exige passagem à fase seguinte

Francisco Neto, seleccionador nacional, analisou o grupo de Portugal como “muito competitivo e próximo do que temos na Liga das Nações”, falando de duelos com equipas que vai defrontar na fase final do Europeu: "Vai dar oportunidades de as conhecermos melhor e sabermos que tipo de danos lhes podemos criar e que elas nos poderão criar a nós". “Não há grupos fáceis”, apontou ainda, dizendo que este grupo se pode definir com três palavras: diversidade, competitividade e respeito.

E detalhou: "A Espanha é altamente dominadora em clubes e selecções. A Bélgica é competitiva e está sempre nas fases finais. A Itália tem tido um crescimento incrível. Será um grupo muito competitivo para nós".

Sobre o objectivo para esta prova, Neto não falou de seguir para a fase seguinte, mas apenas de chegar ao último jogo com possibilidade de lá chegar. “O objectivo é claro: chegar ao último jogo da fase de grupos a depender só de nós para avançar”.