Correr, saltar e analisar. Como é que os dados estão a mudar o desporto?

De longe a longe, quando um jogador de futebol se entusiasma na celebração de um golo, temos um vislumbre de um soutien preto. Na verdade, é um dispositivo com recurso a GPS que recolhe dados sobre o desempenho do atleta. Neste episódio de Dados ao Futuro, falámos com Filipe Castro, que analisa estes dados no FC Vizela, e tentámos perceber que métricas são retiradas, como são adaptados os treinos com recurso a essa informação e como é que esta tecnologia mudou o desporto.

Siga o podcast Dados ao Futuro e receba cada episódio às segundas-feiras no Spotify, no YouTube ou noutras aplicações para podcasts. Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.

Este podcast é apoiado pela LTPLABS: uma empresa comprometida com a integridade dos dados que recolhe e trabalha para os seus parceiros. Clique aqui para saber mais sobre conteúdo apoiado no PÚBLICO.