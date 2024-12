Terça na TV: Goa, Al Berto e segredos de Jesus

Também dia de fazer balanços, conhecer The Florida Project e rir com Ronny Chieng.

CINEMA

The Florida Project

TVCine Edition, 17h55

Florida, EUA. Moonee (Brooklynn Prince) é uma menina de seis anos que mora num motel de beira de estrada com a mãe (Bria Vinaite), uma jovem inconsequente que sobrevive de subsídios e biscates. Bobby, o gerente (Willem Dafoe, nomeado para o Óscar de melhor actor secundário), é quem vai garantindo a segurança a Moonee e outras crianças, que o vêem como um pai. Sean Baker escreve e realiza este filme dramático.​

Valerian e a Cidade dos Mil Planetas

AMC, 19h55

Em 2017, o universo futurista da banda desenhada francesa Valérian e Laureline, que já tinha influenciado outras obras da sétima arte, foi transposto para o cinema por Luc Besson. Dane DeHaan e Cara Delevigne dão vida aos agentes que tentam manter a paz e embarcam numa missão para proteger a metrópole Alpha. Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock, John Goodman, Rutger Hauer e Mathieu Kassovitz também fazem parte do elenco.

Al Berto

RTP1, 00h

Com realização e argumento de Vicente Alves do Ó, o filme foca-se num período da vida de Al Berto (1948-1997), um dos mais carismáticos poetas portugueses, para ensaiar um retrato da sua geração no pós-25 de Abril. Ricardo Teixeira, José Pimentão, Raquel Rocha Vieira, José Leite, João Villas-Boas, Gabriela Barros e Ana Vilela da Costa dão vida às personagens.

DOCUMENTÁRIOS

Gigantes e Selvagens

RTP2, 15h56

Estreia. Dos mares onde nada a grande baleia azul até às vertentes dos Himalaias habitadas por iaques, passando por desertos e florestas, esta série documental de quatro episódios (para ver diariamente, até sexta) retrata os maiores animais do planeta e os respectivos habitats. Elefantes, dromedários, girafas, tigres siberianos, hipopótamos e ursos polares são outros que não faltam à chamada.

Jesus: Segredos de Família

História, 22h16

Estreia. Em Setembro de 2012, a historiadora norte-americana Karen King revelou ter identificado um fragmento de papiro, do tamanho de um cartão de visita, escrito no século IV, com frases incompletas nunca vistas nas Escrituras: “Jesus disse-lhes: ‘A minha mulher…” e ainda “Ela poderá ser meu discípulo”. A descoberta veio levantar questões polémicas como a de que Jesus terá sido casado e, logo, que as mulheres poderiam ser ordenadas padres na Igreja Católica.

Uma investigação posterior concluiu que o documento não era falso. Mas nem assim as cúpulas religiosas o reconheceram. Este documentário faz o apanhado das descobertas arqueológicas – sejam pergaminhos ou túmulos – e analisa-as à luz dos dados científicos mais recentes.

Outra Goa

RTP2, 22h55

Revelar “uma Goa desconhecida” é o objectivo do documentário de Rosa Maria Perez que a RTP estreia hoje, com continuação amanhã, à mesma hora. Para mostrar como é o Estado indiano na actualidade e como evoluiu até aqui, há que fintar ideias enraizadas no colonialismo e reenquadrar a observação. Nesse sentido, o documentário recolhe testemunhos de várias gerações, aborda o convívio entre religiões, destaca artistas e celebra outros goeses que se têm destacado em áreas como a ciência.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h26

Directo. Para a última sessão de 2024, o programa reserva um balanço do ano que está prestes a terminar e as previsões possíveis para o que aí vem, tendo em conta, como nota a RTP, “um momento em que a Europa e o mundo enfrentam um nevoeiro de incertezas face ao futuro”. Numa primeira parte, o debate é protagonizado por António Vitorino e David Justino; na segunda, entram outros comentadores e especialistas na conversa moderada pela jornalista Ana Lourenço.

COMÉDIA

Ronny Chieng: Love to Hate it

Netflix, streaming

“Fiascos em tratamentos de fertilidade, o lado negro da auto-ajuda masculina e a vulnerabilidade dos pais a fraudes”. Eis os temas explorados no novo especial de stand-up de Ronny Chieng, actor e comediante que conhecemos do The Daily Show e de séries como Asiáticos Doidos e Ricos.