2024 em imagens: o mundo debaixo de água

Um homem com um guarda-chuva caminha ao longo de uma rua parcialmente destruída após as inundações em Mucum, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, a 11 de Maio de 2024

As inundações assumiram muitas formas: as casas costeiras foram inundadas pela subida do mar e empurradas para a costa por fortes tempestades, chuvas torrenciais caíram num mundo cada vez mais pavimentado, o derretimento rápido da neve fez com que os rios rebentassem as suas margens.

Seja a partir de botes salva-vidas, estações de trabalho improvisadas arrastadas pela lama, helicópteros ou drones, os fotógrafos da Reuters cobriram as inundações em mais de 45 países este ano.

As cheias causaram mais de mil mortos, milhões de desalojados e centenas de milhares de milhões de dólares de prejuízos. Para muitos, a recuperação levará anos. E muito - carros destruídos, stocks contaminados, pertences encharcados de lama - nunca será substituído.

As pessoas fugiram das suas casas em barcos, banheiras e tudo aquilo a que puderam deitar a mão. Salvaram os seus animais de estimação, limparam a lama das suas cozinhas e secaram os livros quando o sol regressou. As crianças brincavam com a novidade inesperada da água e os idosos choravam pelas casas que tinham construído e que tinham desaparecido para sempre.

A "culpa" das alterações climáticas

Nos casos mais graves - mesmo antes de as águas terem recuado - os cientistas começaram a trabalhar em análises rápidas que perguntavam até que ponto as alterações climáticas amplificavam uma determinada tempestade ou evento pluviométrico.

Um homem carrega pão enquanto caminha em direção a uma mercearia, numa rua inundada em Bamako, Mali, 23 de Setembro de 2024 REUTERS/Aboubacar Traore Uma vista geral mostra um deslizamento de terra causado pelo furacão John, em Acapulco, México, a 26 de Setembro de 2024 REUTERS/Javier Verdin Uma vista de drone mostra a área afetada por inundações após fortes chuvas em Ostrava, República Checa, 17 de Setembro de 2024 REUTERS/David W Cerny Um homem atira um objeto enquanto se encontra numa secção de uma ponte destruída na sequência da tempestade tropical Sara, em La Ceiba, Honduras, a 16 de Novembro de 2024 REUTERS/Esau Ocampo Eva Defez, 50 anos, e o marido, Enrique Fernandez, seguram as mãos cobertas de lama no exterior da sua casa após as inundações em Utiel, Espanha, a 30 de Outubro de 2024 REUTERS/Susana Vera Um homem verifica um veículo danificado depois de inundações devastadoras terem varrido a cidade após a passagem do furacão Beryl na costa venezuelana, em Cumanacoa, Venezuela, a 2 de Julho de 2024 REUTERS/Samir Aponte Uma vista de drone mostra casas inundadas em Venek, na Hungria, a 17 de Setembro de 2024 REUTERS/Fedja Grulovic Fotogaleria Um homem carrega pão enquanto caminha em direção a uma mercearia, numa rua inundada em Bamako, Mali, 23 de Setembro de 2024 REUTERS/Aboubacar Traore

Em quinze das dezasseis análises que os cientistas da World Weather Attribution realizaram em 2024 e que incidiram sobre fenómenos extremos de precipitação - de Valência, em Espanha, a Asheville, na Carolina do Norte, e do Brasil ao Quénia - concluíram que as alterações climáticas contribuíram para a amplificação de determinados fenómenos.

Há muito que os cientistas previram que um aumento da temperatura global provocaria um aumento da precipitação - embora não uniformemente distribuída - porque uma atmosfera mais quente retém mais vapor de água.

Este ano será o mais quente dos últimos 125 mil anos e o primeiro a ultrapassar 1,5 graus Celsius desde que os seres humanos começaram a queimar carvão, petróleo e gás para alimentar as economias. O planeta já aqueceu cerca de 1,3 graus Celsius acima da média pré-industrial, o que corresponde a um aumento de cerca de 10% na precipitação prevista.

Próximos episódios...

Com as emissões globais de CO2 a atingirem um máximo histórico em 2024, os efeitos combinados deste excesso de carbono afectarão o nosso clima nas próximas décadas.

As alterações climáticas também estão a provocar a subida do nível do mar, o que torna mais prováveis ou graves algumas inundações costeiras.

Um rapaz mergulha nas águas das cheias no exterior de uma casa, após a passagem do furacão Beryl, em Rosenberg, Texas, EUA, a 8 de julho de 2024 REUTERS/Daniel Becerril Tila Kumari Humagain, 70 anos, chora ao ser fotografada enquanto pede ajuda em frente à sua casa desmoronada, que foi varrida pela inundação mortal na sequência de fortes chuvas, na aldeia de Bhumidanda do município de Panauti, em Kavre, Nepal, a 1 de Outubro de 2024 REUTERS/Navesh Chitrakar Um homem dorme no interior de um restaurante afetado pelas inundações em Biyagama, Sri Lanka, a 3 de Junho de 2024 REUTERS/Dinuka Liyanawatte Uma rua inundada é fotografada em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, 5 de Maio de 2024 REUTERS/Amanda Perobelli Os bombeiros bombeiam a água de um túnel onde estão amontoados veículos, após fortes chuvas em Alfafar, em Valência, Espanha, a 1 de Novembro de 2024,Os bombeiros bombeiam a água de um túnel onde estão amontoados veículos, após fortes chuvas em Alfafar, em Valência, Espanha, a 1 de Novembro de 2024 REUTERS/Susana Vera,REUTERS/Susana Vera Jorge, 34 anos, voluntário de Madrid, faz uma pausa na rua após as inundações causadas por fortes chuvas em Paiporta, perto de Valência, Espanha, a 5 de Novembro de 2024 REUTERS/Nacho Doce Fotogaleria Um rapaz mergulha nas águas das cheias no exterior de uma casa, após a passagem do furacão Beryl, em Rosenberg, Texas, EUA, a 8 de julho de 2024 REUTERS/Daniel Becerril

Os cientistas afirmam que a extensão dos danos causados por uma inundação a vidas e bens é, em grande parte, atribuída a outros factores, incluindo a quantidade de cimento existente no ambiente, a topografia ou a saturação do solo e se as pessoas foram devidamente avisadas com antecedência.

À medida que as chuvas fortes e irregulares se tornam mais comuns, os especialistas dizem que os países terão de investir na adaptação dos locais onde as pessoas vivem e na forma como notificam as suas populações sobre os riscos.