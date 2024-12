Curitibano transforma prédio do século XVIII em 14 apartamentos de luxo

Edifício histórico ao lado do Museu dos Coches e junto do palácio presidencial foi residência do feitor de D. João V. Propriedade tinha pontos de amarração de naus de grande porte.

Desde o século XVIII, era o primeiro prédio da Rua da Junqueira, ao lado do Museu dos Coches. Ali, com azulejos de cor grená, era a casa do Capitão Vilar, o feitor do rei D. João V. Entre as atribuições de um feitor está a recolha de impostos, a fiscalização do comércio e a administração de mão de obra.

O engenheiro paranaense Guilherme Vialle, de 45 anos, conta a história da casa que reformou. “Quando D. João V comprou o pequeno palácio do 3º Conde de Aveiras e várias quintas próximas para construir o Palácio de Belém, cedeu o terreno ao lado ao seu feitor, o capitão Vilar, que construiu quatro casas, uma para viver e três para alugar”, fala. Era o início da estrada que ligava o palácio à cidade de Lisboa.

Foi o filho do capitão, o desembargador Vilar, que, em 1776, mandou construir a casa pelo arquiteto italiano Giacomo Azzolini. Concluída em 1779, foi uma demonstração da riqueza que acumulou nas funções de administração da Justiça no reino, a que a proximidade do palácio real ajudava. “O desembargador Vilar foi uma pessoa importante na época”, explica Vialle.

Atualmente, a parte de trás do empreendimento Villa dos Coches está voltada para o Museu dos Coches. Mas, quando foi construída a casa, havia ali um muro para o Rio Tejo, na parte que foi aterrada para a construção da linha de trem para Cascais.

“O muro é da época em que existia ali a feitoria dos ingleses. Ele ainda tem alguns dos cachorros, como eram chamados os pontos de amarração dos barcos. Como os cachorros são altos, eram barcos de grandes dimensões. Dá para imaginar que daqui partiram as naus que iam para o Brasil”, presume o engenheiro.

Foi em 2021 que Vialle, que estava há dez anos vivendo em Portugal, comprou a casa. Foi um momento de sorte. “Eu vivia em Birre, Cascais, e tinha um vizinho muito idoso, com mais de 85 anos, que estava desenvolvendo o projeto da casa. Só para o licenciamento da obra foram quatro anos”, revela.

Como os filhos do proprietário não estavam interessados em desenvolver o projeto, a decisão foi vender. “Ainda havia na casa alguns inquilinos, com aluguéis antigos, muito baixos, que nós adiantamos um valor de indenização para que saíssem”, explica. A legislação portuguesa protege os inquilinos, tornando difícil de retirar das casas em casos de contratos antigos – normalmente feitos por pessoas com muita idade – e limitando os aumentos de aluguéis.

As obras arrancaram em 2022 e sendo numa zona histórica, foram encontrados vestígios de antigas ocupações. “Havia um antigo poço e uma laje de pedra antiga, mas depois de análise verificaram que não tinham valor arqueológico”, explica. Já os pontos de amarração de barcos foram mantidos na parede externa, voltada para o Museu dos Coches.

Da casa antiga, além da traça original, houve vários elementos que foram mantidos. Entre eles, um teto decorado original da casa, um lambril de azulejos de meia altura que foi retirado para as obras e depois recolocado e algumas madeiras originais. “São madeiras que duraram 250 anos e estão em ótimo estado. Podem durar mais 250”, diz Vialle.

Além da casa original, que foi dividida em sete aparamentos e uma loja, foi feito um anexo, com mais sete apartamentos. Para decoração da parede externa, foi colocado um painel de azulejos decorado com um desenho de um coche sendo puxado por um homem.

A tipologia vai de estúdios a unidades com três quartos. “O investimento total ficou em volta de 7,5 milhões de euros (47,2 milhões de reais), dos quais 2,4 milhões (15,1 milhões de reais) foram para comprar a casa”, estima Vialle.

Em janeiro de 2025, os apartamentos podem começar a ser ocupados. “Em menos de três anos, vamos ter a obra concluída”, comemora Vialle. Os apartamentos vão de um estúdio de 30 metros quadrados por 340 mil euros (2,15 milhões de reais) a um apartamento de três quartos com 130 metros quadrados a 1,25 milhão de euros (7,86 milhões de reais). Os apartamentos maiores contam com garagem, numa região em que é muito difícil encontrar lugar para estacionar.

Foi para evitar a violência que Vialle decidiu deixar Curitiba para vir para Portugal. “Eu me formei em engenharia civil em 2001. Quando decidi vir para Portugal, trabalhava na Tha Engenharia, que fez parte da construção da Curitiba”, lembra.

Foi depois do casamento que Vialle decidiu mudar para o outro lado do Atlântico. “Quando me casei, decidimos ter filhos e o Brasil não é um país seguro. Há muita violência”, constata.

Ele conta por que escolheu o país para morar. “Desde 2005 costumava vir com frequência para Portugal. No começo vim com um antigo sócio, que tem família portuguesa. E eu me apaixonei pelo país. Tinha a região do Parque das Nações toda renovada e no resto da cidade eu via uma quantidade enorme de prédios que precisavam de renovação”.

Em Portugal, montou uma empresa de reformas de imóveis com a esposa, Mônica Vialle, que é arquiteta. “Eu faço o trabalho de engenharia e ela faz os projetos”, afirma.

Entre as áreas em que já executaram obras de renovação está um edifício na Avenida António Augusto de Aguiar, no Saldanha e no Chiado. Ele diz que o prédio da António Augusto de Aguiar foi comprado a 600 euros (3.770 reais o metro quadrado) e o do Saldanha a mil euros (6.300 reais) o metro quadrado. Atualmente, nessas regiões o preço do metro quadrado está acima de 4 mil euros (25 mil reais).

O próximo passo de Vialle será a criação de um fundo de investimento imobiliário. “Vai se chamar Portuguese Riviera Fund e vai buscar a renovação de empreendimentos na região que abrange Cascais a Lisboa”, relata.

Ele pretende que os locais a serem renovados sejam com vista para o mar ou que fiquem a uma distância próxima do mar. Sobre a localização, ele explica: “A região tem 30% do PIB do país e perto de 30% da população de Portugal”.

Será um fundo SIC (Sociedade de Investimento Coletivo), que é regulado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, o equivalente português da CVM brasileira. “A montagem jurídica do fundo foi feita pela Ernst & Young. Será uma associação com a Refund Explorer. A Refund vai fazer a contabilidade, tesouraria e contratações e nós, a parte imobiliária”, diz Vialle.

O foco será em empreendimentos de pequena dimensão. “Não interessa competir com os grandes players do mercado. Não vamos ter dimensão para isso”, explica o engenheiro.

O modelo de negócio prevê que a compra seja feita quando tudo estiver pronto para iniciar as obras. “Queremos ter riscos controlados. Não queremos correr os riscos do licenciamento”, acrescenta. Cada empreendimento deverá estar concluído em no máximo três anos.

No total, o fundo pretende gerir 20 milhões de euros (126 milhões de reais) em investimentos. As subscrições vão começar em janeiro e os primeiros empreendimentos vão ter início quando forem atingidos os 7 milhões de euros (44 milhões de reais) de comprometimento de entradas. A previsão de Vialle é que esse valor seja atingido em 12 meses de subscrições. Entre os apelos para os investidores brasileiros está o fato de que os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda e os investidores apenas terão de pagar 10% de imposto quando ocorrer a distribuição de dividendos.