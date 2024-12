Brasileiro de 23 anos desaparece em Braga e mobiliza buscas em Portugal

Gabriel Monteiro Aranha desapareceu na cidade do Norte de Portugal, deixando pistas confusas. Família e amigos apelam por informações, enquanto a polícia investiga o caso.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



O desaparecimento de Gabriel Monteiro Aranha, 23 anos, na região de Braga, Portugal, mobiliza amigos, familiares e autoridades locais. Nascido em Curitiba, Gabriel é casado desde março de 2022 com Gabriella Ramos, também curitibana, e reside em Braga, onde concilia dois empregos e os estudos em programação online. O jovem foi visto pela última vez no dia 10 de dezembro, quando, supostamente, se deslocava para a casa da mãe, Renata Monteiro, em Viseu, que fez aniversário naquele dia.

A mãe relatou que o último registro do celular de Gabriel indica atividade nas proximidades de Castro Daire, segundo informações da polícia. “A antena captou o sinal nessa região, mas não conseguimos ter uma localização precisa”, explicou do PÚBLICO Brasil. Renata acredita que o filho estava a caminho da casa dela para celebrar seu aniversário, mas desapareceu antes de chegar.

Rotina intensa

Gabriel trabalhava em dois empregos: na área de restaurantes, no Braga Parque, e em uma loja de móveis chamada Casa Medeiros. Além disso, cursava programação de forma remota, o que poderia estar contribuindo para sinais de exaustão. Gabriella, sua esposa, afirmou que, nos dias anteriores ao desaparecimento, ele demonstrava inquietação e dificuldade para dormir. “Ele parecia muito sobrecarregado, estava sem dormir à noite e parecia preocupado”, comentou.

Antes de desaparecer, Gabriel deixou pistas confusas sobre seus planos. Ele mencionou a um amigo que viajaria para Chaves para uma oportunidade de trabalho, mas à esposa, não especificou esse destino, apenas mencionou que iria trabalhar. A contradição nos relatos aumenta o mistério em torno de sua ausência.

Investigação e buscas

A família acionou a polícia logo após perceber o desaparecimento. Segundo Renata, o caso foi transferido para a Polícia Judiciária, que, agora, conduz as investigações. "Já ligamos para uma advogada, e ela confirmou que o caso está sendo tratado com a seriedade necessária", afirmou Renata. Amigos e conhecidos também estão envolvidos nas buscas, utilizando as redes sociais para compartilhar informações e sensibilizar a comunidade.

O desaparecimento de Gabriel gerou grande mobilização entre brasileiros residentes em Portugal. Publicações sobre o caso têm sido amplamente compartilhadas no Facebook e outras plataformas, na esperança de obter qualquer pista que leve ao paradeiro do jovem.

Gabriel e Gabriella deixaram o Brasil em busca de uma vida melhor e mais segura em Portugal. A dupla de jovens enfrentou desafios na adaptação, mas sempre demonstrou empenho em construir um futuro juntos. Renata descreve o filho como trabalhador e dedicado. “Ele sempre buscou dar o melhor de si, mas acredito que a pressão da rotina possa ter pesado nos últimos tempos.”

Apelo por informações

A família apela a qualquer pessoa que tenha informações sobre Gabriel para entrar em contato com as autoridades ou diretamente com os parentes. “Queremos apenas saber onde ele está, se está bem. A ausência de respostas é muito difícil”, disse Renata, visivelmente emocionada. O caso continua sob investigação, e a comunidade segue aguardando por notícias que possam trazer alívio e esclarecimento sobre o desaparecimento de Gabriel Monteiro Aranha.

Foto Família e amigos estão divulgando cartazes para ajudar nas buscas de Gabriel, Mãe do rapaz diz que só quer saber se ele está bem Divulgação