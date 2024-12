A diferença e o esforço de Paulo Raimundo

O congresso de estreia de Paulo Raimundo, enquanto secretário-geral do PCP, foi uma reunião magna diferente para os comunistas portugueses. Não que tenha havido novidades radicais, nem que tenha sida assumida qualquer alteração na filiação ideológica do marxismo-leninismo ou tenha sido posta em causa uma vírgula do internacionalismo comunista. As mudanças passam mais pela atitude e pelo estilo discursivo do novo líder, eleito há dois anos, em conferência nacional, que abriu o PCP para a reflexão real sobre o que fazer.

