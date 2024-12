Futebol e direitos humanos

Lia-se no PÚBLICO de 30 de Novembro que a FIFA divulgara um relatório sobre as várias candidaturas à organização do campeonato Mundial de Futebol de 2030, tendo atribuído uma elevada pontuação à que foi apresentada conjuntamente por Espanha, Portugal e Marrocos. Entre os elementos positivos que sustentam o parecer, a FIFA considera que os três países apresentam "um compromisso forte e realista com a sustentabilidade e os direitos humanos”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt