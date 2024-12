A CIP, a reciclagem e o bico do prego

De 2016 a 2024, as empresas pagaram menos do que deviam ao setor público pela triagem e pré-preparação de diferentes resíduos de embalagens e materiais a converter em novas matérias-primas.

Se a CIP – Confederação Empresarial de Portugal estivesse mesmo convencida do título do artigo que o seu diretor-geral, Rafael Alves Rocha, me dirigiu – A economia circular é um desígnio de todos – o texto em causa não teria sido escrito. Foi escrito, porém, porque a CIP entende que “ao setor privado não deve caber todos os custos da economia circular”, a última frase do artigo.