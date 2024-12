Abusos no acesso ao SNS são mesmo um problema?

O Governo está a misturar de forma injusta eventuais abusos no acesso ao SNS com a condição de migrantes em situação irregular.

De uma penada, o primeiro-ministro declara no Parlamento que existe “abuso e fraude” na utilização do Serviço Nacional de Saúde (SNS) por parte de “redes internacionais” e no dia seguinte o PSD apresenta uma proposta para introduzir limites no acesso ao SNS por parte de cidadãos estrangeiros, em que aproveita para acabar com o livre acesso à saúde, fora de situações emergentes, de imigrantes em situação irregular.