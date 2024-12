Manifestação em Londres contra aumento das rendas que está a “destruir comunidades”

Milhares de pessoas manifestaram-se este sábado, em Londres, contra o aumento galopante das rendas na capital britânica, que está a "destruir comunidades", segundo disseram os responsáveis do London Renters Union, que organizaram o protesto.

Mais de 500 pessoas marcharam pelo centro de Londres num dos dias com mais movimento do ano, por causa das compras de Natal, para protestar contra o "aumento das rendas" e a "exploração" dos inquilinos, escreve o The Guardian, um problema que também está a afectar outras capitais e cidades europeias, em especial Lisboa, Barcelona e Canárias.

Jamie Campbell, de 46 anos, que trabalha na área do teatro, disse que o seu senhorio aumentou a renda todos os anos, passado de 1225 libras (1400 euros) para 1700 (2040 euros) desde a pandemia, o que representou "um aumento de quase 40% em apenas alguns anos".

"Não podia pagar aquele valor, por isso fui forçado a encontrar um novo sítio. A procura por uma casa pareceu quase impossível. Fui a dezenas de visitas apenas para receber rejeições infinitas", referiu o homem ao jornal britânico, acrescentando que esse processo teve um grande impacto na sua saúde mental.

De acordo com uma sondagem da agência Reuters realizada em Novembro junto de 21 especialistas do mercado imobiliário, o aumento dos preços das casas no Reino Unido será superior à inflação global e os custos de arrendamento aumentarão ainda mais rapidamente, embora a acessibilidade para quem compra casa pela primeira vez tenha melhorado.

As rendas mais elevadas fazem com que os possíveis compradores não consigam poupar para o depósito necessário para garantir um empréstimo e entrar na escada da propriedade, uma vez que corroem o seu rendimento disponível no arrendamento.

O valor médio de uma casa deverá aumentar 3,1% no próximo ano e 4% em 2026. A inflação geral será, em média, de 2,3% e 2,1% nesses dois anos, segundo uma sondagem separada da Reuters. Os preços das casas aumentaram a um ritmo mais rápido desde Fevereiro de 2023, revelou em Novembro o Instituto Nacional de Estatística britânico.

No entanto, prevê-se que os custos de arrendamento urbano aumentem ainda mais rapidamente, subindo entre 4 e 5% no próximo ano e apertando ainda mais os orçamentos dos potenciais compradores. "A restrição na oferta de imóveis para arrendamento está a aumentar rapidamente e a ultrapassar a escassez de oferta no mercado da habitação. Por conseguinte, as rendas ultrapassarão automaticamente os preços da habitação", afirmou Tony Williams, da empresa de consultoria Building Value à agência.