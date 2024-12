Lula da Silva já teve alta hospitalar e está de regresso a casa

O Presidente brasileiro já teve alta do hospital em São Pulo onde foi operado de urgência por causa de uma hemorragia intracraniana. Lula da Silva sofreu uma queda no Palácio da Alvorada em Outubro.

O Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta do hospital de São Paulo, no Brasil, onde foi operado de urgência na terça-feira, 10 de Dezembro, a uma hemorragia intracraniana, anunciaram os seus médicos este domingo, 15 de Dezembro. “Estou inteiro (...) e vou para casa”, disse Lula, interrompendo uma conferência de imprensa com a equipa médica do hospital.

Lula da Silva fez uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira para drenar um hematoma na cabeça, que surgiu na sequência de uma queda que sofreu no Palácio da Alvorada, sua residência oficial, em Outubro.

Após sentir dores de cabeça, o Presidente brasileiro foi até à unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês para realizar exames e, nessa altura, foi detectado que tinha uma hemorragia intracraniana. Na mesma noite, foi transferido para São Paulo.

Na manhã de quinta-feira, 12 de Dezembro, Lula da Silva foi submetido a um outro procedimento, uma embolização, para prevenir futuras hemorragias intracranianas, num procedimento que durou cerca de uma hora.