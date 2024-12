Homem mata cinco pessoas perto de campo de imigrantes no norte de França

Um homem matou a tiro cinco pessoas, quatro destas perto de um campo de migrantes a pouca distância de Dunquerque, no norte de França, informaram este sábado as autoridades francesas.

De acordo com os primeiros relatos, dois imigrantes, de 19 e 30 anos e de nacionalidade iraniana, e dois agentes de segurança terão sido baleados em Loon-Plage, perto do campo de imigrantes de Mardyck, ao início da tarde deste sábado. Antes, o suspeito terá atirado com outro homem, na casa dos 30 anos, em frente à sua casa na cidade de Wormhout.

Segundo fontes oficiais, citadas pela agência Efe, o homem, de 22 anos, entregou-se na esquadra da polícia em Ghyvelde ao fim da tarde deste sábado, alegando ser o autor do tiroteio mortal, cujas motivações são ainda desconhecidas.

“Ele disse ser o autor de vários homicídios na costa de Dunquerque”, disseram as autoridades locais à Agência France-Presse (AFP), sem avançar mais detalhes sobre as circunstâncias dos crimes. O Ministério Público francês abriu um inquérito aos acontecimentos e as autoridades encontraram mais três armas dentro do carro do homem, que estava estacionado em frente à esquadra da polícia, que fica numa área residencial.

O homem, que está sob custódia policial, “é desconhecido dos serviços policiais e da autoridade judiciária”, especificou a procuradora de Dunquerque Charlotte Huet, segundo avança o Le Monde. O suspeito está a ser indiciado de “homicídios precedidos, acompanhados ou seguidos de outro crime” e “aquisição, posse, porte e transporte de armas das categorias A e B” , factos puníveis com prisão perpétua.​

Loon-Plage, uma pequena cidade a poucos quilómetros de Dunquerque (Dunkirk), é um dos pontos de passagem mais movimentados para imigrantes e requerentes de asilo que pretendem atravessar clandestinamente para o Reino Unido, arriscando as suas vidas no Canal da Mancha. Dois homens e uma mulher, familiares do suspeito, saíram da esquadra da polícia pelas 22h deste sábado, sem prestar declarações.