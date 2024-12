Governo de transição sírio pede ajuda internacional para travar a ocupação israelita

O exército israelita ocupou mais três aldeias no sul da Síria, alargando ainda mais a sua incursão no país vizinho desde a queda do ditador Bashar al-Assad a 8 de Dezembro. Israel diz que o seu objectivo é zelar pela segurança do seu país numa altura de instabilidade na Síria, mas as novas autoridades de Damasco já vieram acusar Telavive de estarem a levar a cabo uma intervenção militar ilegal.

