Ciclone que matou 14 pessoas em Mayotte já chegou a Moçambique

O ciclone Chido, que este domingo começou a agravar as condições meteorológicas no Norte de Moçambique e se calcula venha a afectar 2,5 milhões de pessoas, sobretudo nas províncias de Cabo Delgado e Nampula, deixou um rasto de destruição à sua passagem pela ilha francesa de Mayotte, no oceano Índico, provocando a morte de pelo menos 14 pessoas, de acordo com um balanço provisório das autoridades locais.

Em Moçambique, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho depois de o ciclone ter ganho intensidade à sua passagem pelo Canal de Moçambique, prevendo-se ventos fortes que podem atingir os 220 km/hora. Também as províncias de Niassa, Zambézia e Tete poderão ser afectadas pelo mau tempo.

O Chido é já o ciclone mais devastador a atingir Mayotte desde 1934 e é provável que o número de vítimas seja substancialmente maior dos 14 mortos até agora registados oficialmente. O ciclone deixou para trás “um cenário apocalíptico”, disse um habitante da ilha à AFP.

As rajadas de 220 km/hora atingiram o centro hospitalar, destruíram escolas e devastaram casas. “O fenómeno não poupou nada no seu caminho”, disse à agência de notícias francesa o presidente da câmara de Mamoudzou, a capital de Mayotte, Ambdilwahedou Soumaila.

De acordo com informação prestada pela Action Aid à Lusa, em Cabo Delgado “já se registam danos, como desabamento de muros e telhados” e “prevê-se que as zonas costeiras estejam já a sofrer os efeitos mais graves do ciclone”.

“Vários bairros da província de Nampula estão sem energia eléctrica, o que pode dificultar a recolha de informações. A falta de comunicação poderá estar relacionada com os efeitos do ciclone. Situação que se regista até mesmo na província de Cabo Delgado com destaque para os distritos de Pemba e Mecúfi”, acrescentou a organização não-governamental.

As autoridades moçambicanas admitiram na quinta-feira que cerca de 2,5 milhões de pessoas poderão ser afectadas pelo ciclone. “Nós achamos que podemos, inicialmente, começar a trabalhar com uma estimativa de cerca de 2,5 milhões de pessoas nas províncias de Cabo Delgado e Nampula, que poderão ser afectadas e precisarão ser socorridas”, disse a directora do Centro Nacional Operativo de Emergência (Cenoe), Ana Cristina.

Moçambique é um dos países mais severamente afectados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre Outubro e Abril.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, dois dos maiores de sempre a atingir o país.

Já na primeira metade de 2023, as chuvas intensas e a passagem do ciclone Freddy provocaram 306 mortos, afectaram mais de 1,3 milhões de pessoas, destruíram 236 mil casas e 3.200 salas de aula, de acordo com dados oficiais do Governo.