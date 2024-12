Cantora iraniana que desafiou o regime iraniano foi detida durante horas

A cantora iraniana Parastoo Ahmadi, que desafiou a nova lei de castidade e do uso da hijab ao actuar num concerto online com o cabelo e os ombros destapados, foi detida no sábado durante algumas horas para interrogatório e libertada na madrugada de domingo. Segundo um comunicado da justiça iraniana, a cantora terá de enfrentar agora as consequências legais por ter violado os "princípios da sharia", a lei religiosa.

Foi o advogado da cantora, Milad Panahipour, quem avançou a notícia de que Ahmadi tinha sido libertada, depois de horas em que nem ele nem a família souberam do seu paradeiro. A cantora foi libertada às 3h de domingo (23h30 em Portugal continental).

"Até ao meio-dia de hoje, não sabíamos da situação da minha cliente, Parastoo Ahmadi", afirmou Panahipour, citado pela Euronews, acrescentando que apenas sabiam que havia sido detida na província de Mazandaran, região do norte do Irão que limita com a província de Teerão. "Infelizmente, não conhecemos as acusações contra a Sra. Ahmadi, nem quem a prendeu nem o seu local de detenção, mas iremos acompanhar o assunto através das autoridades judiciais", disse o advogado à Associated Press.

Num comunicado emitido pela polícia iraniana e citado pela Lusa, a polícia negou que Ahmadi tenha sido detida, falando que a cantora tinha sido convocada para prestar declarações e que o fez voluntariamente.

"Após a produção e publicação no espaço virtual de um vídeo fora do comum e dos valores sociais, a senhora Parastoo Ahmadi foi convocada pela polícia de segurança pública e orientada para se dirigir à autoridade judicial", lê-se no comunicado. De acordo com o site noticioso Iran International, as autoridades consideram que o concerto (sem público) foi dado "sem autorização legal e sem estar em conformidade com os princípios da sharia", a lei religiosa. Tendo isso em conta, a cantora e os quatro músicos e a equipa de produção ficarão sujeitos às "medidas adequadas".

Segundo o advogado da cantora, para além de Ahmadi, foram também detidos em Teerão, os músicos da banda da cantora Soheil Faghih Nasiri e Ehsan Beiraghdar creditados na descrição no vídeo do concerto. Ambos também terão sido libertados depois de interrogados, segundo o advogado da cantora, por volta da meia-noite de sábado (20h30 em Portugal continental).

A cantora, de 27 anos, já tinha enfrentado a justiça iraniana quando, em 2022, no início dos protestos contra o véu islâmico por causa da morte de Mahsa Amini, interpretou o tema, cujo título se traduz para Desde o Sangue da Juventude da Pátria, que foi depois removida das plataformas de streaming por ordem da justiça iraniana.

Parastoo Ahmadi nasceu em 1997, na cidade de Nowshahr, na província de Mazandaran e licenciou-se-se em Direcção Musical na Universidade de Soore, em Teerão. Ganhou popularidade pelos vídeos que publica nas redes sociais a tocar piano e tem actualmente 50 mil subscritores no seu canal de YouTube, para além de mais de 450 mil seguidores na sua conta de Instagram, que está indisponível.

A detenção e prisão de artistas não é algo novo no Irão. Antes, artistas como Shervin Hajipour, Mehdi Yarrahi e Saman Yasin foram presos por acusações de dissidência. No início de Dezembro, o rapper Toomaj Salehi foi libertado após cumprir um ano de prisão por se opor ao regime, tendo acusado as autoridades de tortura enquanto esteve detido.