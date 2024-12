ABC News doa 15 milhões de dólares à biblioteca de Trump para arquivar processo

A ABC News concordou em doar 15 milhões de dólares (quase 14,3 milhões de euros) à biblioteca presidencial do Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para resolver um processo judicial relativo a comentários que o pivô George Stephanopoulos fez em directo, no âmbito do processo civil movido contra Trump pela escritora E. Jean Carroll. A informação surge num documento judicial apresentado este sábado, 14 de Dezembro.

“Estamos satisfeitos com o facto de as partes terem chegado a um acordo para arquivar a acção judicial nos termos do processo judicial”, afirmou um porta-voz da ABC News num comunicado.

A acção judicial, apresentada a 19 de Março no Tribunal Distrital do Sul da Florida, acusava Stephanopoulos de ter feito as declarações com malícia e desprezo pela verdade. Em causa está uma entrevista de 10 de Março com a deputada Nancy Mace, uma republicana que falou publicamente sobre ter sido violada quando era adolescente. Durante a entrevista, Stephanopoulos disse que Trump foi considerado responsável por violação e perguntou-lhe como é que ela podia apoiar o candidato.

Segundo o processo, estas declarações foram amplamente distribuídas a terceiros e repetidas.

De acordo com o documento que dita o arquivamento da acção judicial, a ABC News deve publicar até domingo uma declaração no final de um artigo online de 10 de Março que acompanhava a entrevista. “A ABC News e George Stephanopoulos lamentam as declarações relativas ao Presidente Donald J. Trump proferidas durante uma entrevista de George Stephanopoulos com a deputada Nancy Mace no programa This Week da ABC, a 10 de Março de 2024”, deve ler-se na declaração, segundo o documento do tribunal.