Tão sírios como todos os outros

Ao contrário do resto do mundo, os cristãos da Síria estão apreensivos. É evidente que a queda de um ditador é sempre uma boa notícia, mas a incerteza do que está por vir é demasiado grande.

Faz hoje exactamente uma semana que o regime de Bashar al-Assad caiu. E macacos me mordam se alguém apostaria que uma ditadura com 50 anos tombaria praticamente do dia para a noite, com as cidades de Alepo, Hama, Homs e Damasco a caírem para as mãos dos rebeldes em pouco mais de uma semana. A fuga de Bashar al-Assad para a Rússia, a 7 de Dezembro, terá sido a confirmação que o mundo precisava para celebrar.