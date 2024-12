No interior algarvio, o Viceroy at Ombria tem ambições de centralidade

Saímos do centro de Loulé e começamos a cirandar por entre curvas e contracurvas, ora descendo, ora subindo, até que há uma aldeia no coração do vale, no topo de uma colina. Quando se olha com mais atenção não é bem uma aldeia, é mesmo um empreendimento com prédios de poucos andares. A princípio não queremos acreditar que será ali, até porque há obras a decorrer, mas é. O Viceroy at Ombria Algarve quer mesmo ser uma aldeia, onde se joga golfe, mas também onde se pode ficar na eira, longe da confusão das praias algarvias, e fazer diferentes actividades, em comunidade. "Como uma aldeia", reforça Rui João, chefe da recepção, que dá as boas-vindas à Fugas.

