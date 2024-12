A intrincada história do processo EDP — “um caso surreal”, diz António Mexia

Nos primeiros dias de Julho de 2020, em plena pandemia, António Mexia recebeu uma notícia que punha termo, de forma abrupta, a quase 15 anos de presidência da EDP. Um despacho do juiz Carlos Alexandre a um pedido de medidas de coacção do Ministério Público obrigava o gestor a abandonar as suas funções na empresa, a entregar o seu passaporte e a pagar uma caução de um milhão de euros para ficar em liberdade. Quatro anos e meio depois, o processo de investigação ao “caso EDP” avança com a acusação a António Mexia por “crime de corrupção activa para acto ilícito de titular de cargo político” e de participação em negócio. Tinham-se passado 12 anos desde o início do processo e sete desde que Mexia fora constituído arguido. O gestor decide agora, pela primeira vez, expor em público o que considera ser um caso “surreal”.

