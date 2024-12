Acordo UE-Mercosul dá “impulso” à exportação dos vinhos portugueses

Vinho, azeite e lacticínios só vêem vantagens no acordo União Europeia-Mercosul, que abrange Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. As carnes bovina, de porco e de frango são “as mais afectadas”.

Portugal foi, em 2023, o terceiro maior fornecedor de vinho, em valor, do Brasil, o maior dos quatro países do Mercosul, valendo 15,56% de quota de mercado. No total das exportações portuguesas de vinho, o país de Lula da Silva, que tem mais de 216 milhões de habitantes e um consumo anual de 3,6 milhões de hectolitros — 2,1 litros per capita em 2022 —, os vinhos portugueses valem 8,61% das vendas para aquele mercado.