Natação: Diogo Ribeiro encerra Nacionais de piscina curta com quatro recordes

Nadador olímpico actualizou as melhores marcas nacionais nos 50m mariposa e nos 100m livres, em Tomar.

Chegaram neste domingo ao fim os campeonatos nacionais de natação em piscina curta, realizados em Tomar, com Diogo Ribeiro a voltar a assumir o protagonismo no último dia. O nadador de Coimbra bateu os recordes de Portugal nos 50m mariposa e nos 100m livres, juntando-os aos dois nos 100m mariposa que tinha fixados nos dias anteriores.

Em grande forma, Diogo Ribeiro voltou a ser uma das sensações da competição. Nos 50m mariposa, percorreu a distância em 22,69 segundos, retirando dois centésimos à anterior melhor marca, que já lhe pertencia (tinha sido alcançada em Otopeni, na Roménia, no dia 8 de Dezembro de 2023). Foi uma braçada em frente face às eliminatórias, em que tinha registado 22,85s.

De resto, mais nenhum dos atletas conseguiu ficar abaixo da barreira dos 23 segundos — o segundo lugar ficou na posse de Miguel Nascimento, com 23,04s, e o terceiro foi obtido por Francisco Vieira, com 23,75s.

Mas o dia de Diogo Ribeiro ainda não tinha terminado. Na derradeira prova do calendário, aproveitou a estafeta de 4x100m livres para fixar mais um recorde. O atleta do Benfica nadou o primeiro percurso em 46,55s, melhorando os 46,65s que registara em Leiria, a 11 de Dezembro de 2022. E assim contribuiu para que o quarteto composto também por Diogo Costa, Gustavo Ribeiro e Miguel Nascimento obtivesse outro recorde de Portugal, com 3m12,55s, marca que supera os 3m12,81s fixados em Leiria, há dois anos.

“Antes do Nacional em Tomar sabia que estava a treinar bem, mas não sabia que podia melhorar tanto assim as minhas marcas”, tinha referido Diogo Ribeiro no sábado à noite, citado pelo site da Federação Portuguesa de Natação. “Era algo que eu queria muito e a minha equipa técnica ambicionava, mas acima de tudo estou a sentir-me feliz, contente a nadar e precisava disso. Sinto que estamos a começar um novo ciclo da melhor forma”.

No total, foram 16 os recordes que caíram nestes Nacionais que decorreram nas Piscinas Municipais de Tomar, oito deles absolutos — aos quatro de Diogo Ribeiro juntam-se os dois de Camila Rebelo (nos 50m costas e 200m estilos), o de Mariana Cunha nos 100m estilos e o do Benfica nos 4x100m livres. Na competição de juniores, registaram-se mais cinco, quatro por Rafael Mimoso (duas vezes nos 100m bruços e duas vezes nos 200m bruços) e um por Rui Pereira (400m livres), para além de outros três na natação adaptada, por Miguel Cruz (800m e 1500m S15) e Tiago Neves (50m bruços).

Entre os multimedalhados, o destaque vai para a a atleta do Sporting Anna Fomina, com nove medalhas (seis de ouro e três de prata), enquanto Gonçalo Azevedo (FC Porto), Maria Moura (Sporting) e Diogo Ribeiro arrebataram cinco de ouro.