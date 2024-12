Amorim volta a derrotar Guardiola, desta vez no “derby” de Manchester

Não foi nada menos que espectacular a primeira grande vitória de Ruben Amorim na Premier League. No "derby" da crise de Manchester, o United foi ao Etihad triunfar por 1-2 sobre o City, num jogo que foi bastante equilibrado durante quase todo o tempo, mas que se desequilibrou para o lado dos "red devils" nos últimos minutos.

O City esteve mais de uma hora em vantagem, com um golo de Gvardiol aos 36', mas o United conseguiu dar a volta quase em cima dos 90'. Primeiro, num penálti convertido por Bruno Fernandes, depois de uma falta na área de Matheus Nunes sobre Diallo. Praticamente na jogada seguinte, foi Diallo, o melhor em campo, a fazer o 1-2, naquele que foi a segunda vitória de Amorim em jogos da Premier League.

Para o City, a crise continua a ser uma evidência. Só conseguiu ganhar um dos seus últimos 11 jogos e foi bem visível o desespero de Guardiola quando os golos começaram a entrar na baliza de Éderson. O tetracampeão inglês segue num impensável quinto lugar, com 27 pontos (a dez do líder, Liverpool), enquanto o United, que tinha perdido os seus dois últimos jogos na Premier League (Arsenal e Nottingham Forest), subiu ao 12.º lugar, agora com 22 pontos.

No duelo particular com Guardiola, Amorim assumiu a dianteira. Este foi o seu quarto confronto com o técnico catalão e a sua segunda vitória, depois de já ter ganho esta época, ainda como técnico do Sporting, por 4-1, em Alvalade, na Liga dos Campeões, também com reviravolta e também com um penálti cometido por Matheus Nunes.