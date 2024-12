Uma pantera em passo apressado rumo ao grande dia da sua descolonização

É uma saga tão inclemente como a da colonização do território que viria a ser, de 7 de Agosto de 1960 em diante, a Costa do Marfim: uma monumental pantera (430 quilos, mais de três metros) dá por si capturada e apartada dos seus pela administração colonial francesa, naquele ano de 1916 em que nem uma sangrenta Guerra Mundial no coração da Europa inibe a ambição de dar uma nova capital, Abidjan, à colónia situada à entrada do Golfo da Guiné. Assim falaria ela, a pantera, caso lhe dessem voz, como às estátuas de Dahomey, o premiado documentário de Mati Diop agora em exibição em Portugal.

