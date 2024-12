Segunda na TV: macaquices, sabores natalícios e a vida num piscar de olhos

CINEMA

Stardust - O Mistério da Estrela Cadente

Nos Studios, 21h15

Apaixonado, o jovem Tristan faz uma promessa à rapariga mais bela da aldeia: ir a um reino misterioso e mágico buscar-lhe uma Estrela Cadente. Em Stormhold, esse mundo fantástico, acaba por perceber que a Estrela Cadente é, afinal, uma rapariga perseguida pelos três filhos vivos (já para não falar nos fantasmas dos quatro filhos mortos) do Rei e pela Bruxa Lamia, que precisa dela para recuperar a juventude e beleza. Decidido a protegê-la, enfrenta aventuras em que descobrirá o sentido do amor. Charlie Cox, Claire Danes, Sienna Miller e Ian McKellen dão vida à fantasia realizada por Matthew Vaughn.

O Estado das Coisas

RTP2, 23h29

Rodado na sua maioria em Portugal, este filme de Wim Wenders é uma obra mítica sobre o cinema e a sua produção, que reflecte a situação em que o realizador se encontrava naquela altura, a meio da rodagem do seu primeiro filme americano. Aqui, uma equipa de rodagem está em Sintra a filmar. Mas a película termina, o dinheiro acaba e o produtor do desaparece.

O realizador parte então para Los Angeles para o procurar e angariar novos fundos. Acaba por descobrir que o motivo do estranho desaparecimento teve a ver com a escolha do preto e branco para a filmagem. O Estado das Coisas, que foi uma das primeiras produções de Paulo Branco, venceu o Leão de Ouro no Festival de Veneza, em 1982.

SÉRIE

Aqueles Que Ouvem

TVCine Edition, 22h10

Em estreia, uma minissérie da BBC adaptada de um livro de Jordan Tannahill, com realização de Janicza Bravo, sobre uma professora (Rebecca Hall) que ouve um zumbido constante que mais ninguém parece escutar e que os médicos não conseguem explicar. Será tinnitus? Uma ilusão auditiva? A manifestação de algo transcendente? A voz da Terra? Um dom ou uma maldição? Essa condição e estas interrogações afastam-na da maior parte das pessoas, mas aproximam-na de um aluno com o mesmo sintoma. A história conta-se em quatro episódios.

DOCUMENTÁRIOS

Macaquices! Os Nossos Parentes Mais Próximos

RTP2, 16h

Apresentado como um documentário familiar e divertido, compara-nos com os nossos “parentes” selvagens para tentar responder a esta pergunta: será mais o que nos separa ou o que nos aproxima?

O Maravilhoso Mundo dos Cogumelos

RTP2, 20h33

Ordem para explorar o mundo dos fungos que brotam nas florestas, artilhados de especificidades, poderes e utilidades de toda a espécie, e com um currículo de “impacto fundamental e insuspeito ao longo da história da Terra”, sublinha a sinopse.

Blink

National Geographic, 22h10

Em Março de 2022, uma família canadiana partiu de viagem para acumular memórias visuais de uma volta ao mundo, antes que três dos quatro filhos – Mia, Colin e Laurent, na altura com 12, sete e cinco anos, respectivamente – ficassem cegos. Foi a decisão que os pais, Edith Lemay e Sebastien Pelletier, tomaram face à notícia devastadora.

Aqui, documenta-se essa jornada em que “o amor da família, a resiliência e uma inabalável capacidade de maravilhamento garantem que o futuro incerto deles não define o seu presente”, resume o canal. Estreia-se no cabo esta segunda-feira; terça fica disponível na Disney+.

O Espectador Espantado

RTP2, 3h55

Edgar Pêra tenta investigar o que é o cinema e o seu significado numa altura de mutação dos formatos de consumo. Centrado numa sala de cinema, cruza fragmentos de filmes seus anteriores com entrevistas a nomes como Laura Mulvey, Olaf Möller, Wanda Strauven, Augusto M. Seabra, Laura Rascaroli ou Eduardo Lourenço.

MÚSICA

David Fonseca - Still 25

RTP1, 22h54

Registo da passagem do cantautor de Leiria pelo Coliseu dos Recreios de Lisboa em Junho, com a digressão dos 25 anos de carreira. Adepto de projectos conceptuais que raramente dispensam a imagem, concebeu este híbrido de música, performance e multimédia em que cada canção se abre para a história pessoal que lhe está associada, desde os tempos dos Silence 4 até às malhas mais recentes. Resultado: “um espectáculo especial que abre a porta do seu universo pessoal como nunca antes o fez”, resumia a nota de imprensa.

CULINÁRIA

Jamie Oliver: Cada Estação, Sua Receita

24Kitchen, 14h

É com uma porchetta de peru e uma pavlova de pêra com vinho quente que o chef inglês inaugura o Natal para Todos, um especial inspirado pela quadra e repleto de sugestões saborosas e originais para os repastos festivos. Fica em exibição durante uma semana, também com dicas de Nigella Lawson, Mary Berry, Miguel Mesquita, Carlos Afonso, Margarita Pugovka, Cátia Goarmon e Joana Barrios.