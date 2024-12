Peter Rundel: “Os jovens músicos portugueses estão ao nível internacional”

Num momento em que se adivinha para breve a passagem de testemunho do director artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco, para o gestor e programador François Bou, Peter Rundel, 66 anos, há quase duas décadas à frente do Remix Ensemble Casa da Música na qualidade de maestro titular, conversou com o PÚBLICO a propósito daquela que poderá ser (a sua) última Remix Ensemble Academy. Neste laboratório de exploração de música contemporânea que existe há dez anos, a experiência acumulada do maestro e dos músicos do agrupamento é partilhada com os mais de trinta jovens músicos de diferentes nacionalidades que, este domingo, se lhes juntam em palco, apresentando em concerto o trabalho desenvolvido ao longo de mais de uma semana.

