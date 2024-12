Tudo o que Imaginamos como Luz: o melhor filme de 2024 para a Sight and Sound

Vamos tê-lo nas nossas salas a partir desta semana. O filme de Payal Kapadia foi também um dos 10 do ano para a lista do Ípsilon

Payal Kapadia, 38 anos, natural de Bombaim: Tudo o que Imaginamos como Luz é a sua primeira ficção e depois do Grand Prix de Cannes, em Maio deste ano — onde pela primeira vez desde 1994 um título indiano esteve em competição—, após também a nomeação, inédita para uma cineasta indiana, ao Globo de Ouro da melhor realização (e ainda do melhor filme internacional), e depois do prémio dos críticos de Nova Iorque para melhor filme internacional, continua o seu desfile na passerelle do reconhecimento de 2014: é o filme do ano para a revista britânica Sight and Sound.