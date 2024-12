“É um tambor de uma envergadura excepcional. Não há muitos como ele no mundo”

Elsa Debiesse integra a equipa de restauradores que supervisionou o restauro do djidji ayôkwé. E explica os desafios de intervir num objecto sagrado em diálogo com a sua comunidade de origem.

A 7 de Novembro de 2022, uma comitiva constituída por dez membros da comunidade ebrié de Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim, entrou no Museu do Quai Branly com uma missão especial: dessacralizar um tambor-falante confiscado aos seus antepassados pela administração colonial francesa em 1916, e posteriormente expedido para Paris, onde integrou sucessivas colecções públicas até chegar à instituição que desde 2006 o conserva nas suas reservas, e que nunca o expôs.