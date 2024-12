PJ detém dois suspeitos de produzirem drogas em estufa no centro do país

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em flagrante delito dois cidadãos estrangeiros suspeitos de produzirem drogas de origem vegetal na zona centro do país e de as exportarem por correio para diferentes partes do mundo, anunciou este sábado aquela força policial.

Em comunicado, a PJ esclarece que no decorrer da Operação Magic Mail, realizada nos últimos dias na região centro do país pela Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, foram detidos um homem e uma mulher, de 30 e 35 anos, respectivamente.

No âmbito da acção, a PJ desmantelou uma estufa de "consideráveis dimensões", onde eram produzidos estupefacientes, e um laboratório usado no processamento das drogas ali produzidas, nomeadamente, secagem, desidratação, acondicionamento e embalamento.

Da operação resultou a apreensão de cerca de 40 quilogramas de canábis, 700 gramas de MDMA, cinco quilogramas de cogumelos alucinogénios, cactos peyote, centenas de micro-selos de LSD e outras substâncias que estão a ser analisadas no Laboratório de Polícia Científica da PJ.

Além dos estupefacientes, foram também apreendidas viaturas, dinheiro e outros equipamentos que eram usados na produção e processamento da droga.

Os suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, que prossegue na segunda-feira com vista a aplicação das medidas de coacção.

O inquérito-crime é dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) da Comarca de Lisboa Norte, em Loures, e as investigações vão prosseguir, acrescenta a PJ.